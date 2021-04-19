В Екатеринбурге с 1 июля изменятся 20 автобусных маршрутов

Пять автобусных маршрутов поменяют схему движения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 1 июля 15 автобусных маршрутов поменяют номера. Еще пять - изменят схему движения. Информацию об этом подтвердили в администрации города.

- Изменения произойдут постепенно. У города будет единая с трамваями нумерация маршрутов общественного транспорта. Первые 20 номеров будут оставлены для трамваев, - рассказали в пресс-службе мэрии.

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Напомним, что в декабре прошлого года мы рассказывали, что Александр Высокинский, который на тот момент занимал должность мэра, утвердил документ планирования регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам, рассчитанный на 2021-2023 годы. Согласно ему всего в нынешнем году планируется переименовать 24 маршрута и отменить пять.

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