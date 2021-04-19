В Екатеринбурге чистят ливневую канализацию

Активнее всего по регламенту ливневую канализацию чистят весной. Фото: ИА "Уральский меридиан"

В Екатеринбурге начали готовить ливневую канализацию к новому летнему сезону. В понедельник рабочие бригады приступили к очистке ливневки.

Очистка проводится по технологии гидропромывки, когда в трубу под высоким давлением подается вода. После прочистки вода закачивается в колодцы. Зимой чистятся центральные коллектора, а с первый чисел мая – решетки. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Коммунальные сети с большим диаметром чистят раз в два года, с меньшим диаметром – каждый год. Главный враг ливневки – бытовой мусор: банки, тряпки, пластик. Весной за сутки из стоков извлекают 25 кубометров мусора.