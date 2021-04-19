Вход в Шарташский лесопарк скорее всего оставят бесплатным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вход в Шарташский лесопарк могут оставить бесплатным, не смотря на постановление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом заявил директор парка Артур Зиганшин.

- Практическое применение и установление платы за посещение Шарташского лесопарка сегодня вопрос скорее дискуссионный, а самое главное - мы имеем законное право и вовсе не применять данную практику, - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, что о документе, согласно которому вход в Шарташский лесопарк станет платным в 2031 году станет платным, стало известно в пятницу, 16 апреля. Согласно постановлению, плата будет составлять 0,5% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Сейчас в Шарташском лесопарке идет масштабная реконструкция, которая началась несколько лет назад. Артур Зиганшин также отметил в посте в соцсети, что во время нее на территории парка могут появятся новые отдельные объекты с платными услугами, но вход при этом останется доступен всем.