«Их задача – запугать людей»: екатеринбургского общественника вызвали в полицию из-за защиты парка УрГУПСа

Алексея Беззуба опросили по поводу причастности к ведению группы о защите парка в ВК. Фото: Павел Кислицын, Константин Киселев

В понедельник утром екатеринбургского общественника Алексея Беззуба вызвали в транспортный отдел полиции, так как именно он указан администратором группы защитников парка УрГУПС в соцсети «Вконтакте».

- Я ВК не пользуюсь, у меня даже приложение не установлено на телефоне. Максимум для чего нужен ВК – это слушать песни через специальное приложение, - рассказал Алексей Беззуб «КП-Екатеринбург». – Я в первый раз слышу про эту группу, и, естественно, ничего там не администрировал, просто меня кто-то добавил туда. Об этом я им и сказал.

По мнению Беззуба, задачей силовиков может быть запугивание защитников парка.

- Учитывая то, какой дурдом у нас происходит, думаю, что, скорее всего, их задача – запугать людей, кто борется за парк у УрГУПСа, - заключил Беззуб.

Защита парка связана с планами университета построить бассейн на территории зеленой зоны, примыкающей к учебному заведению. В начале минувшего года началась вырубка деревьев, после чего возмутились местные жители.

Осенью 2020 года ученые совет УрГУПС разрешил продолжить строительство бассейна.

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