Бригада санитарной авиации за одну ночь спасла трех человек в разных районах Свердловской области

Доктор Алексей Попов во время ночного вылета Фото: департамент информационной политики

Бригада санитарной авиации за одну ночь спасла трех человек в разных районах области. Специалисты центра медицины катастроф летали в Нижнесергинскую и Краснотурьинскую больницы. Как рассказали в департаменте информационной политики, у пациентов были угрожающие жизни состояния, когда для спасения важна каждая минута.

- Около 17.00 поступил сигнал из Нижнесергинской центральной больницы: требовалась помощь для проведения хирургического вмешательства по поводу тромбоэмболии бедренной артерии, женщина рисковала потерять ногу. В ходе часовой операции конечность удалось сохранить. Мы уже собиралась вернуться на базу в Екатеринбург, когда поступил вызов из больницы Краснотурьинска, - рассказал сосудистый хирург Территориального центра медицины катастроф Алексей Попов.

В Краснотурьинске помощь потребовалась 68-летнему мужчине и 81-летней женщине. У обоих была острая ишемия конечностей, при которой ткани остаются без кислорода и необратимо становятся нежизнеспособными в течение шести часов. Медики санитарной авиации смогли доставить пациентов до больницы в Екатеринбурге за два часа, тогда как на автомобиле добираться пришлось бы около пяти часов. Оба пациента были успешно прооперированы.

Отметим, что ежегодно авиационные бригады Территориального центра медицины катастроф совершают более 650 вылетов и спасают жизни сотен свердловчан из разных районов региона.