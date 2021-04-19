В Екатеринбурге улицу Мельникова перекроют почти на пять месяцев

На улице будут реконструировать сети теплоснабжения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с мая по октябрь ограничат движение транспорта по улице Мельникова. Об этом предупредили в пресс-службе мэрии. Перекрытие связано с работами по реконструкции сети теплоснабжения.

Ограничения пройдут в четыре этапа:

- с 11 мая по 8 июня 2021 года перекроют участок от Верх-Исетского бульвара до улицы Синяева,

- с 9 июня до 28 июля 2021 года от улицы Синяева до улицы Нагорной,

- с 29 июля до 26 августа 2021 года на участке от улицы Нагорной до улицы Синяева,

- с 27 августа 2021 года до 1 октября 2021 года на участке от улицы Нагорной до улицы Татищева.

Водителей просят заранее планировать маршрут и обращать внимание на новые установленные знаки и указатели.