В Нижнем Тагиле проведут весенние субботники

Апрель - время субботников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В апреле 2021 года в Нижнем Тагиле пройдут массовые субботники в рамках дней защиты окружающей среды. Постановление об этом подписал мэр города Владислав Пинаев.

Руководителям всех организаций рекомендовано провести уборку прилегающих территорий. Всего в 2021 году в Нижнем Тагиле проведут 57 общественных мероприятий для уборки города от мусора. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

К примеру, в мае пройдет молодежный экологический субботник, а в рамках экологической акции «Остановим загрязнение города ТБО» в Нижнем Тагиле организован сбор макулатуры, металлолома и полиэтилена.