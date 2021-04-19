Макаровский мост после реконструкции откроют раньше срока Фото: Алексей БУЛАТОВ

Макаровский мост по улице Челюскинцев в Екатеринбурге планируют сдать раньше срока. Об этом сообщается на странице в Instagram администрации города со ссылкой на мэра Алексея Орлова.

- Макаровский мост сдадим раньше срока. На два года. Уже в конце этого года полностью откроем движение для автомобилей, - цитируют в соцсети главу города.

Напомним, что реконструкция Макаровского моста началась в 2017 году. Стоимость первого этапа работ составила 1 миллиард рублей. На втором этапе к новому мосту пристраивают еще три полосы с южной стороны и продлевают трамвайные пути. На него власти города должны выделить более 1,5 миллиарда рублей.

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