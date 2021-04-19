Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге, возле ТЦ Алатырь на перекрестке Малышева-Московская водитель легковушки наехал на велосипедиста. ДТП произошло сегодня утром, 19 апреля. Мужчину 1951 года рождения с серьезными травмами госпитализировали в больницу.

- Медики скорой помощи диагностировали пострадавшему ушиб головного мозга, открытую черепно-мозговую травму, перелом костей таза, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

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