Специалисты проанализировали более 100 тысяч резюме жителей региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области выросла популярность рабочих профессий. К такому выводу пришли аналитики российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru. Специалисты проанализировали более 100 тысяч резюме жителей региона и выяснили, как изменилась ситуация.

По итогам исследования выяснилось, что количество резюме «рабочего персонала» в марте 2021 года выросло на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, аналитики выяснили, что специалисты в сфере о которой идет речь, в среднем рассчитывают получать за свою работу 42,1 тысячи рублей.

- Рабочие профессии действительно становятся популярнее, и не только в нашем регионе: по стране в целом количество резюме рабочих тоже выросло - на 31%, - отмечает руководитель hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

В целом количество резюме в Свердловской области, по данным платформы, увеличилось на 9% к марту прошлого года, а зарплатные ожидания жителей региона составили 41,5 тысячи рублей.