Баскетбольный клуб УГМК в шестой раз выиграл финал Евролиги

Фото: ФИБА

Уральские баскетболистки клуба УГМК в «Финале четырех» в Стамбуле одержали победу над испанской «Авенидой» и стали победительницами женской Евролиги в шестой раз в истории существования команды. Матч завершился со счетом 78:68.

Как рассказали в пресс-службе клуба, в заключительной четверти испанская команда несколько раз пыталась приблизиться к УГМК на расстояние точного броска, но подопечные Мигеля Мендеса не уступили соперникам.

Сегодня «лисицы» вернутся в Екатеринбург, чтобы начать подготовку к финальной серии игр плей-офф чемпионата России. Два первых матча серии пройдут на главной арене ДИВСа 23 и 24 апреля.

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