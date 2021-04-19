Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель за рулем арендованной в «Делимобиль» Hyundai сбил восьмилетнего мальчика на самокате. ДТП произошло накануне вечером, 18 апреля, возле переулка Симбирский, 9. Ребенок гулял на детской площадке, пока его родители дома занимались ремонтом. В какой-то момент он решил съездить в соседний двор к однокласснику, но родителям об этом не сказал. Он выехал на проезжую часть на самокате из-за припаркованного автомобиля, не убедившись, что на дороге нет машин.

- Водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по переулку Симбирский со стороны улицы Кировградская в сторону улицы Калинина, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который неожиданно выехал на самокате из-за стоящего автомобиля в неустановленном месте справа налево по ходу движения транспортного средства, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Ребенка с ушибом бедра и колена доставили в ДГБ № 9. В ГИБДД отметили, что мальчик катался на самокате без защиты и без световозвращающих элементов.

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

По данным госавтоинпекторов, за рулем каршерингового автомобиля находился 36-летний мужчина, имеющий стаж управления восемь лет. К административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался два раза.

Он рассказал инспекторам, что двигался со скоростью примерно 30-40 км/ч. Заметив мальчика, он пытался вывернуть руль влево, но наезда избежать не удалось. Полицейские проверят школу, в которой обучается пострадавший мальчик, чтобы выяснить обучают ли детей навыкам безопасного поведения на дороге. Также материалы будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних.