В Екатеринбурге из-за пожара на территории трамвайного депо эвакуировались 25 человек

В тушении пожара были задействованы восемь единиц техники и 27 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рано сегодня, 19 апреля, рано утром загорелось двухэтажное административное здание на улице Фрунзе на территории трамвайного депо. К счастью, никто из сотрудников не пострадал. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек.

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

- В 06:53 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Екатеринбург, ул.Фрунзе. В тушении пожара были задействованы восемь единиц техники, 27 человек личного состава, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Огонь повредил офисную мебель в кабинете на первом этаже. По данным спасателей, площадь пожара составила три квадратных метра. Меньше 20 минут понадобилось пожарным, чтобы потушить возгорание. К 07:28 спасатели завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.

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