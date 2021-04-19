Фото: "ЛизаАлерт"

В Свердловской области завершились поиски 29-летнего жителя Белоярского района Андрея Маленьких. Отца троих детей нашли мертвым, об этом сообщает региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Фото: "ЛизаАлерт"

- Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении группы отряда во «ВКонтакте».

Андрей Маленьких пропал 9 декабря прошлого года, через четыре дня была опубликована ориентировка на поиск. По предварительной информации, смерть мужчины не носит криминальный характер.

Напомним, что полиция Екатеринбурга продолжает поиски 17-летней Елизаветы Киряковой, которая пропала в конце марта.