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Происшествия18 апреля 2021 18:54

В Нижнем Тагиле иномарка протаранила «Ладу» и перевернулась

В ДТП пострадал один человек
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Фото: паблик "Инцидент Нижний Тагил"

Фото: паблик "Инцидент Нижний Тагил"

В Нижнем Тагиле на проспекте Вагоностроителей 18 апреля в 16:10 произошла серьезная авария. Водитель за рулем Nissan ехал по проспекту Вагоностроителей в сторону проспекта Дзержинского. В какой-то момент 22-летний мужчина не выдержал дистанцию и влетел в «Ладу», которая ехала впереди, после чего иномарку опрокинуло посреди дороги.

После аварии, в которой серьезно пострадали автомобили, водитель иномарки был доставлен с травмами в Центральную городскую больницу №1 Нижнего Тагила. Об этом пишет TagilCity.ru со ссылкой на ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Фото: паблик "Инцидент Нижний Тагил"

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