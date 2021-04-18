В Нижнем Тагиле иномарка протаранила «Ладу» и перевернулась

Фото: паблик "Инцидент Нижний Тагил"

В Нижнем Тагиле на проспекте Вагоностроителей 18 апреля в 16:10 произошла серьезная авария. Водитель за рулем Nissan ехал по проспекту Вагоностроителей в сторону проспекта Дзержинского. В какой-то момент 22-летний мужчина не выдержал дистанцию и влетел в «Ладу», которая ехала впереди, после чего иномарку опрокинуло посреди дороги.

После аварии, в которой серьезно пострадали автомобили, водитель иномарки был доставлен с травмами в Центральную городскую больницу №1 Нижнего Тагила. Об этом пишет TagilCity.ru со ссылкой на ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».