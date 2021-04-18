В торговом центре Нижнего Тагила пункт вакцинации будет работать всю неделю

Опыт вакцинации в ТЦ на Среднем Урале признан успешным Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 19 по 25 апреля 2021 года с 16 до 20 часов в ТЦ DEPO на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле будет работать пункт вакцинации от коронавируса.

Сам пункт находится в подготовленном помещении рядом с фудкортом. Здесь уже ставили прививки от COVID-19 в начале апреля, тогда первый компонент «Спутник V» получили 170 человек.

Специалисты Демидовской городской больницы Нижнего Тагила обещают, что вакцины хватит всем желающим. Для прививки нужно взять с собой паспорт и СНИЛС для передачи данных на сайт госуслуг и для электронного прививочного сертификата.

Всем, кто поставит первый компонент прививки, дадут памятку с датой постановки второго компонента. Его можно будет поставить в Демидовской Горбольнице.