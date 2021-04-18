«Урал» дома проиграл «Рубину»

Хозяева поля не смогли одержать победу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 18 апреля, футболисты «Урала» принимали на родной площадке в Екатеринбурге гостей - казанский «Рубин». Команды встретились в матче 26-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу «Рубина»: на 45-й минуте игры единственный гол забил Дарко Йевтич.

Игра запомнилась тем, что на 83-й минуте форвард «Урала» Андрей Панюков не смог реализовать пенальти. За минуту до этого в поля удалили полузащитника казанской команды Дениса Макарова.

Таким образом, сейчас «Урал» располагается на 12-й стройке с 30 баллами. Следующую игру команда из Екатеринбурга проведет 24 апреля с грозненским «Ахматом».