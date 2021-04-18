Тепло вернется в Екатеринбург во вторник

Теплая весна вернется в Екатеринбурге через пару дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Третья неделя апреля 2021 года выдалась в Екатеринбурге и Свердловской области прохладной. К 17 апреля в уральскую столицу ночью вернулись отрицательные температуры. Такая ситуация продлится до вторника, 20 апреля, потом в Екатеринбурге и окрестностях снова потеплеет.

В ночь на понедельник в столице Среднего Урала ожидается до -7 градусов, а днем воздух прогреется всего до +1…+4 градусов. Небо будет ясным, осадков не ожидается.

В ночь на вторник будет – 6, днем в Екатеринбурге потеплеет до +7…+10 градусов. Сохранится ясная погода.

В ночь на среду похолодает, но уже не так значительно: всего до -1 градуса. Днем, 21 апреля, в Екатеринбурге будет +12…+14 градусов и ясная погода.

Пасмурная, но теплая погода, в Екатеринбурге установится с четверга.

Ранее главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала о том, как в уральском Гидрометцентре составляют прогнозы.