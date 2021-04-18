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Происшествия18 апреля 2021 11:59

В Нижнем Тагиле парень упал с крыши девятиэтажки и остался жив

Инцидент произошел в одном из самых криминальных районов страны – на Вагонке
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Фото6 паблик "Инцидент Нижний Тагил"

Фото6 паблик "Инцидент Нижний Тагил"

В 10:30 в Нижнем Тагиле на Вагонке, которую за последние 10 лет не раз признавали самых криминальным районов страны, произошел инцидент, который мог окончиться трагедией, но, по счастливой случайности, его исход оказался на удивление благополучным.

С крыши девятиэтажки по улице Зари упал молодой человек, одетый во все черное. Парень после падения остался жив. Очевидцы в паблике «Инцидент Нижний Тагил» рассказывают, что не раз видели этого молодого человека возле дома, с которого он упал.

На место ЧП оперативно прибыли две бригады скорой помощи, после чего молодого человека отвезли в больницу, где ему оказывают первую помощь. На месте работает полиция, которая опрашивает очевидцев инцидента с падением.

ЧП