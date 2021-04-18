В Екатеринбурге пенсионер взял несколько кредитов и подарил их мошенникам

Доверчивых граждан с "лишними" деньгами по-прежнему немало Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Телефонные аферисты продолжают терроризировать жителей Екатеринбурга. Казалось бы, постоянно сотрудники полиции и журналисты рассказывают о том, как не попасться на удочку мошенников, однако новые жертвы, готовые добровольно расстаться с деньгами, находятся вновь и вновь.

Очередной случай произошел буквально на днях с 62-летним пенсионером, который 15 апреля в 17:30 поделился своей бедой со стражами порядка в отделе полиции №14 в Екатеринбурге.

Как выяснилось, 14 апреля пенсионеру позвонил мужчина и представился сотрудников службы безопасности банка. Он сообщил, что на имя екатеринбуржца в банке оформлена заявка на кредит. Чтобы отменить операцию, нужно в отделении банка оформить кредит и выданные деньги перевести на безопасный счет, информацию о котором пенсионеру сообщат по телефону.

Дед оформил сразу несколько кредитов в разных банках, а деньги через банкомат перевел на указанные мошенников счета. Общая сумма кредитов составила 935 тысяч рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Устанавливают обстоятельства преступления и лица, причастные к его совершению.