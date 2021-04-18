В Туринске пожарные спасли из огня двух человек

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В половине девятого утра 18 апреля на пульт диспетчера МЧС поступил тревожный сигнал о пожаре в двухквартирном доме по улице Западная в городе Туринск.

Здесь на площади 30 квадратных метров горела крыша дома и надворные постройки. На месте ЧП для борьбы с огнем прибыли четыре единицы пожарной техники, а также 12 человек личного состава.

Из горящего дома спасатели с помощью масок «Самоспасатель» вывели двух жильцов. В 8:42 огонь был локализован, а через пять минут ликвидировано открытое горение. Проливка конструкция завершена к 9:43 по местному времени. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Никто из людей в результате пожара не пострадал.