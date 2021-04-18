В Екатеринбурге горела девятиэтажка: на улицу вывели 30 человек

Из жилого дома эвакуировали 30 человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В субботу, 17 апреля, в 22:45 на пульт дежурного МЧС поступил тревожный сигнал от жителей девятиэтажного дома по бульвару Денисова-Уральского в Екатеринбурге. Оказалось, что в одной из квартир на третьем этаже загорелись вещи, расположенные на балконе.

На место ЧП оперативно прибыли 15 пожарных и три спецавтомобиля. Спасатели эвакуировали по лестничным маршам 30 жителей дома, включая семерых детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

В 22:58 огонь был локализован, через несколько минут открытое горение удалось локализовать, а в полночь завершена проливка сгоревших конструкций.

Никто из людей не пострадал.