Празднование Дня Победы в 2021 году должно пройти в срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В День Победы 9 Мая 2021 года в Нижнем Тагиле проведут парад военной техники и покажут большой праздничный фейерверк. Детали праздника обсудили на праздничном совещании в мэрии города.

10:00 – старт военного парада на проспекте Ленина. По центру Нижнего Тагила проедет 31 единица техники, в числе которой будут легендарные танки Т-43-85 и Т-90. Также по проспекту проследуют парадные расчеты тагильской ракетной дивизии, Росгвардии, МЧС, кадеты и юные моряки.

Сразу после военного парада на Театральной площади начнется 72-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий».

В обед у кинотеатра «Современник» на проспекте Ленина хоры из школ искусств проведут фестиваль «Песни Победы».

В 16:00 начнется большой праздничный концерт в Парке отдыха имени Бондина и в парке «Народный».

Вечером на Лисьей горе состоится традиционный салют.

ВАЖНО

Генеральная репетиция Парада Победы пройдет 6 мая с 19 до 21 часа.

Вопрос с проведением традиционной акции «Бессмертный полк» пока остается открытым.

3 мая начнется автопробег «Память и Слава», во время которого в поселках Черноисточинск, Уралец, Висимо-Уткинск, деревне Усть-Утка возложат цветы к памятникам.

5 мая жители Нижнего Тагила встретят поезд Победы на железнодорожном вокзале.