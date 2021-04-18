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Происшествия18 апреля 2021 7:38

На Урале два вагона с лесом сошли с рельсов

Инцидентом занимается транспортная прокуратура
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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На место выезжал Серовский транспортный прокурор

На место выезжал Серовский транспортный прокурор

Фото: Иван МАКЕЕВ

На севере Свердловской области два вагона с лесом сошли с рельсом. Инцидент произошел на станции Филькино 17 апреля в 18:50. К проверке инцидента подключилась Серовская транспортная прокуратура.

- Произошел сход четырех колесных пар двух вагонов, груженных лесом. По предварительной информации при сходе никто не пострадал. Обстоятельства события уточняются, - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

На место ЧП вечером в субботу выезжал Серовский транспортный прокурор, который лично координировал действия контролирующих органов.

ЧП