На Урале два вагона с лесом сошли с рельсов

На место выезжал Серовский транспортный прокурор Фото: Иван МАКЕЕВ

На севере Свердловской области два вагона с лесом сошли с рельсом. Инцидент произошел на станции Филькино 17 апреля в 18:50. К проверке инцидента подключилась Серовская транспортная прокуратура.

- Произошел сход четырех колесных пар двух вагонов, груженных лесом. По предварительной информации при сходе никто не пострадал. Обстоятельства события уточняются, - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

На место ЧП вечером в субботу выезжал Серовский транспортный прокурор, который лично координировал действия контролирующих органов.