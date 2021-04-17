На Урале грабители взорвали банкомат Сбербанка

Фото: СОЦСЕТИ

В поселке Билимбай взорвали банкомат Сбербанка. Инцидент произошел 15 апреля в супермаркете «Кировский». По словам официального представителя свердловского главка полиции Валерия Горелых, в первую очередь сыщики уголовного розыска проверят на причастность ранее судимых жителей и так называемых «гастролеров».

От банкомата осталась лишь груда металла. Фото: СОЦСЕТИ

- На место выезжала усиленная следственно-оперативная группа и кинолог с полицейской собакой по кличке Тохо. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158. Известно, что грабители вынесли из банкомата крупную сумму денежных средств и скрылись на легковом автомобиле, который также в данный момент разыскивают, - пояснил полковник Горелых. В Сбербанке подтвердили, что данный инцидент действительно произошел, обошлось без пострадавших. - Сумма ущерба устанавливается. Сотрудники службы безопасности Сбербанка активно содействуют правоохранительным органам в проведении оперативно-следственных мероприятий. В интересах следствия подробности не раскрываются, - уточняет пресс-служба Уральского банка Сбербанк.

Всех, кто может сообщить полиции информацию по данному инциденту, просят звонить на круглосуточный телефон доверия ГУ МВД по Свердловской области 8 (343) 358-71-61.