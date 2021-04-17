В Екатеринбурге молодого водителя арестовали из-за тонировки

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге арестовали на 7 дней 19-летнего водителя «ВАЗа», который не исполнил требования инспекторов ГИБДД. 14 апреля парня остановили из-за тонировки. Но выяснилось, что он должен был убрать пленку еще в феврале.

- За рулем автомашины был 19- летний студент, житель Екатеринбурга, имеющий стаж 1,5 года. Молодой водитель за нарушение ПДД РФ 26 раз привлекался к административной ответственности, - отметили в управлении ГИБДД города.

Напомним, что в Екатеринбурге три девушки пострадали в результате столкновения троллейбуса и «Лады». Также в Тугулыме пьяный подросток сбил своего 15-летнего друга.

Госавтоинспекция призывает водителей привести транспортное средство в соответствие техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, и напоминает, что наличие тонировки снижает видимость проезжей части со 100 до 35 - 70 метров, при неблагоприятных погодных условиях и при большой скорости движения темные стекла не позволяют полноценно оценить ситуацию на дороге.