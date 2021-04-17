Отправлял детям фотографии гениталий: сотрудника «ВСМПО-Ависма» арестовали за распространение порнографии

До этого у него не было проблем с законом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Верхней Салде задержали 27-летнего оператора станка, который работает в «ВСМПО-Ависма». Как рассказал «КП» источник в силовых кругах, мужчину обвиняют в незаконном распространении порнографии. По версии следствия, он дважды отправлял незнакомым девочкам фотографии чужих гениталий.

Инсайдер рассказал подробности последней выходки.

- Мужчина приобрел в даркнете файл, это была фотография с мужскими гениталиями. Потом он отправил снимок 14-летней девочке. Для этого у него была фейковая страница во «ВКонтакте» под ником Дмитрий Титов, - объяснил источник «КП».

До суда обвиняемый будет под стражей. Ранее у него не было проблем с законом. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.