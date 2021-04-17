О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112». Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным синоптиков 18 апреля местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. По данным МЧС, возможен обрыв линий электропередач, повреждения кровли.

- Рекомендуется без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте. Если сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов, - напоминают в управлении МЧС региона.

Кстати, недавно мы пообщались с главным синоптиком Среднего Урала Галиной Шепоренко. Она подробно объяснила, почему в нашем регионе теплая весна может внезапно обернуться выпадением снега или града.

- Апрель и май – переходный сезон. У нас уже может быть тепло, почва оттаивает, а на арктическом побережье лежит снег, много льда. При опускании арктического холода в наши широты процесс взаимодействия с теплым воздухом наших широт идет иногда бурно из-за обострения температурных контрастов. Как следствие, возникают экстремальные явления. Могут быть и метели, и снегопады, и снежный покров. В моей памяти остался май 1984 года. 1 мая было очень тепло и солнечно, а 2 мая выпал снег. На следующий день все пошли на работу по колено в снегу, транспорт стоял, - рассказала Галина Шепоренко.