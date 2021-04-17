Аналитики рассказали, кто больше всех получает в уральской столице Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Названы самые высокооплачиваемые профессии в Екатеринбурге. По данным SupeJob, в число самых привлекательных предложений работодателей вошли аналитики, инженеры, маркетологи, программисты и бухгалтеры.

Среди самых высокооплачиваемых вакансий апреля — предложения для персонала высшего и среднего звена, а также программистов «1С», Java, PHP и другие.

Так, по мнению экспертов, системный аналитик может получать от 150 тысяч рублей в месяц. На втором месте инженер-строитель – 150 тысяч. На третьей строчке руководитель направления диджитал маркетинга – 111 тысяч рублей.

На четвертом месте программист «1С» - 110 тысяч рублей, на пятом главный бухгалтер – от 70 до 80 тысяч рублей в месяц.

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