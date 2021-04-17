Парламентарии отчитались о доходах за прошлый год Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самым богатым депутатом Госдумы из Свердловской области в 2020 году стал Лев Ковпак из «Единой России». Согласно декларации о доходах парламентариев, Ковпак владеет участком земли на 4270 «квадратов», также у него есть два дома в общей сложности на 1000 квадратных метров, две квартиры и две машины. За год он заработал 36 миллионов рублей. Автомобиля у Ковпака в собственности нет.

Фото: "Фейсбук" Фото: Михаил ФРОЛОВ

На второй строчке рейтинга разместился бывший биатлонист Антон Шипулин. У экс-спортсмена доход в 16,5 миллионов рублей. У своей декларации Шипулин указал большой земельный участок на 116,5 тысяч квадратных метров, а также два жилых дома. Кроме этого у него есть две квартиры. Еще у депутата есть BMW X6 xDrive 30d, Toyota Land Cruiser, мотоцикл BMW K1300R, квадроцикл Can-Am Outlander MAX X-TP, и прицеп МЗСА 817712.

Стоит отметить, что в 2020 году Антон Шипулин заработал на четыре миллиона больше, чем в 2019 году.