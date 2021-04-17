Полиция Екатеринбурга объявила охоту на должников

В случае не погашения задолженности штрафы взыскиваются в принудительном порядке службой судебных приставов. Наличие неоплаченных штрафов может послужить препятствием для свободного перемещения по территории Российской Федерации и выезда за границу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Екатеринбурга проводит рейд «Должник» среди жителей мегаполиса. По данным УМВД, жители уральской столицы задолжали более 27 миллионов рублей. Неплательщикам грозит ограничение по выезду за границу. Рейд пройдет с 19 по 23 апреля.

- Обращаем особое внимание, что граждане, привлеченные к ответственности за неуплату административного штрафа и отбывшие наказание в виде административного ареста, не освобождаются от оплаты имеющейся задолженности. В случае не погашения задолженности штрафы взыскиваются в принудительном порядке службой судебных приставов, - отмечают в полиции города.

Оплатить административный штраф можно в любом отделении банка.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51

WhatsApp: +7(912) 050-91-07

Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какая будет реакция организма на прививку от коронавируса: отвечает эксперт лабораторной диагностики. В эфире радио «КП Екатеринбург» [92,3fm] Александр Соловьев рассказал, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна (подробнее)

Когда в Свердловской области начнут прививать от коронавируса. На оперативном штабе озвучили месяц, с которого в регионе начнется вакцинация от COVID-19 (Подробнее).

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» включили в перечень контролируемых государством лекарств. Этот контролируемый Минздравом список создали в июле 2020 года, сюда вошли лекарства от коронавируса и средства профилактики этой опасной болезни. (Подробнее)