Помните - сотрудники банка никогда не будут вам звонить из-за "подозрительных переводов" Фото: Александр ГЛУЗ

Современные мошенники сродни клещам. Одни жаждут крови, а другие — чужих денег, причем любым способом. За первые три месяца 2021 года в Свердловской области жертвами различного рода аферистов стали 1644 уральца.

- Прошу запомнить основные методы, которыми пользуются преступники. Вам могут позвонить и сообщить, что кто-то из родных совершил ДТП. А для того, чтобы избежать тюрьмы, потребуют крупную сумму денег. Свяжитесь с близкими и проверьте насколько эта информация соответствует действительности, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Доходило даже до того, что женщину обокрали на 2 миллиона, так как она поверила, что ей вернут вклад «МММ».

- Возможно запугивание взломом вашего банковского счета, проведением «подозрительных операций» с ним, оформлением кредита без ведома владельца счета. Могут попросить продиктовать по телефону реквизиты банковской карты, пин-коды из смс сообщений, CVV коды с обратной стороны карты, - пояснил полковник Горелых.

Напомним, что в Москве телефонные мошенники обокрали 38-летнего бизнесмена.

Ольга ЕСИНА, кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт высшей категории:

- Почему человек включается в мошенническую схему и реагирует на действия аферистов вредным для себя образом? Факторов может быть несколько. Первый – это выраженный стресс, вызванный страхом потерять значительную денежную сумму. Дело в том, что стресс влияет на способность человека правильно осознавать происходящее, решать задачи. Умеренный стресс, например, волнение перед экзаменом, к которому вы подготовились, имеет свойство улучшать когнитивные способности человека, такой стресс оказывает положительное мобилизующее действие. Но если выраженность стресса увеличивается, то способность осмыслять и принимать правильные решения снижается. В таком состоянии человек легко может сделать неверный вывод, который в дальнейшем ему самому покажется глупым. Таким образом, стресс, связанный с попыткой сохранить деньги, подталкивает человека к действиям, которых ждут мошенники. Второй момент — это дефицит знаний и представлений. В данном случае сфера электронных денег, транзакций для подавляющего большинства людей это не до конца понятное новшество. Человека, который не обладает специальными знаниями в сфере электронных банковских услуг, достаточно легко ввести в заблуждение. И, наконец, третий усугубляющий момент - цейтнот. Когда человек принимает решения в условиях ограниченного времени и невозможности с кем-либо посоветоваться его шансы на правильную интерпретацию ситуации снижаются еще больше. Сочетание этих трех факторов может привести к тому, что образованный, думающий, грамотный человек может принять для себя вредные и опасные решения.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ: 5 СОВЕТОВ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ

На сайте Сбербанка отмечается, что ни в коем случае нельзя выполнять «инструкции» звонящего. Даже если вы полностью уверены, что это не афера, вот несколько советов, которые помогут сохранить ваши средства в безопасности. К сожалению, Дмитрий Суханов нарушил каждое из них.

1) Запишите номер банка 900 в адресную книгу своего телефона. Если звонок будет с другого номера, то на экране телефона он отобразится как комбинация цифр, которая отличается от 900.

2) Не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Все операции для защиты карты сотрудник банка делает сам.

3) Сразу заканчивайте разговор. Работник банка никогда не попросит у вас коды безопасности с обратной стороны карты (CVV/CVC), логин от СберБанк Онлайн, коды из СМС, номер банковской карты.

4) Проверьте, не было ли сомнительных операций за время разговора. Если успели что-то сообщить мошенникам, сразу позвоните в банк на номер 900 и сообщите о случившемся.

5) А если все же СМС с номера 900 пришло вам на телефон, то ни в коем случае нельзя не сообщайте код из него. Через него мошенники могут получить доступ к вашему счету и за несколько секунд перевести деньги.

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