В Сысерти сотрудники хлебокомбината добились получения зарплаты через прокуратуру

Работникам не выдавали зарплату декабрь 2020 и январь 2021 годов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти сотрудники местного хлебокомбината обратились в прокуратуру, так как им не выдавали зарплату декабрь 2020 и январь 2021 годов. В ведомстве начали проверку, в ходе которой выяснилось, что предприятие должно сотрудникам почти три миллиона рублей. 197 работников не получили деньги на общую сумму два миллиона рублей, еще 24 уволенных сотрудника не дождались 805 тысяч рублей, которые должны были распределиться поровну. В общей сложности, за эти два месяца деньги не получил 221человек.

- Прокуратура в отношении юридического лица ООО «Сысертский хлебокомбинат» возбудила административное дело по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы», а также внесла представление с требованием устранения нарушений в сфере трудового законодательства, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

После вмешательства прокуратуры организация погасила все долги перед своими сотрудниками.