Парень пропал еще 13 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает 22-летнего молодого человека с когнитивным расстройством. Парень пропал еще 13 апреля. Заявление о пропаже написали его родственники. По их словам, юноша ушел из дома после конфликта с родными, оставив в квартире на улице Чайковского телефон и документы. Об этом пишет местное издание ТагилСити.

- Искали на даче, но никто из местных его не видел. Предположили, что мог уехать в Ирбит, где раньше жил. Но и там следов не обнаружилось, - рассказали родственники.

Приметы пропавшего Николая Ганцева: среднего телосложения, рост около 150 сантиметров, темно-русые короткие волосы, карие глаза, носит очки. В день, когда ушел из дома, был одет в красную ветровку, черные спортивные штаны, белую бейсболку.

Если вы знаете, где может находиться молодой человек, сообщите в полицию по телефону 02 или позвоните по номеру 8-908-906-39-76.