Машины продавал, а деньги не отдавал: в Екатеринбурге будут судить перекупщика автомобилей

Всего с 2016 по 2019 годы жертвами мошенника стали 15 человек, от них он получил больше 16 миллионов рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, который занимался покупкой и продажей подержанных автомобилей. В 2016 году мужчина из-за нехватки денег решил обманом завладеть чужой машиной. Обвиняемый сделал вид, что хочет помочь своему знакомому реализовать иномарку по интересной для него цене. После этого он получил документы от машины, оба комплекта ключей, продал автомобиль, а деньги оставил себе.

- Денежные средства, вырученные с продажи автомобиля, обвиняемый потратил на свои личные нужды. Обязательства по передаче денежных средств владельцу автомобиля не исполнил, под различными причинами уклоняясь от их исполнения, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Всего с 2016 по 2019 годы жертвами мошенника стали 15 человек, от них он получил больше 16 миллионов рублей. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размерах»