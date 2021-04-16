Руководство Свердловской области рассказало о подготовке к универсиаде 2023 года

Универсиада – это прекрасная возможность наладить не только спортивные, но и деловые контакты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рассказали, как проходит подготовка к Всемирным студенческим играм 2023 года. В совещании принимали участие губернатор Свердловской области, полпред УРФО и министр спорта РФ. Приготовления к универсиаде идут согласно планам. Во время осмотра объектов Евгений Куйвашев отметил, что к февралю 2023 года в городе построят пять общежитий. В дальнейшем эти здания передадут Уральскому федеральному университету в качестве кампуса.

- Универсиада – это прекрасная возможность наладить не только спортивные, но и деловые, культурные контакты. К проведению Универсиады будут, безусловно, привлечены и волонтеры, что значительно расширит число и географию участников этого грандиозного события, - отметил полпред УРФО Владимир Якушев.

Губернатор сообщил, что в этом году в планах капитально отремонтировать крытый футбольный манеж «Урал». В следующем году – завершить работы по реконструкции и капремонту 11 действующих объектов, в 2023 году – шести объектов. Универсиада для студентов пройдет в столице Урала в августе 2023 года. Спортивная программа будет включать соревнования по 18 видам спорта