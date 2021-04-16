Водитель Mercedes отвлекся во время движения: стали известны подробности аварии под Талицей

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла накануне на трассе «Екатеринбург – Тюмень» под Талицей. Автоинспекторы установили, что 43-летний водитель Mercedes двигался из Тюмени в сторону Екатеринбурга и столкнулся с Газелью, которую по инерции отбросило на Volkswagen Polo, Volvo и Камаз, которые стояли во время красного сигнала светофора.

- В результате ДТП 46-летний пассажир легкового автомобиля Volkswagen Polo погиб на месте, также травмы получили водитель легковушки и два других пассажира. 46-летний водитель легкового автомобиля и его пассажиры. Также пострадал 52-летний водитель Mercedes, - сообщают в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Водитель немецкого большегруза имеет многолетний водительский стаж. К ответственности за нарушения ПДД его привлекали шесть раз. В момент ДТП был трезв. Инспекторам он пояснил, что отвлекся во время движения и слишком поздно заметил стоящие на проезжей части автомобили. Пострадавшие в легковушке являются жителями Башкирии.