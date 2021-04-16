Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 апреля 2021 15:46

В Екатеринбурге с 26 апреля введут особый противопожарный режим

Он будет действовать до особого распоряжения
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Особое внимание уделят населенным пунктам, наиболее подверженным распространению пожаров

Особое внимание уделят населенным пунктам, наиболее подверженным распространению пожаров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 26 апреля введут особый противопожарный режим с особыми требованиями безопасности, он будет действовать до особого распоряжения. По его правилам горожанам запретят посещать лесные участки и торфяники, а также заезжать туда на автомобилях. Также будет запрещено пользоваться открытым огнем во время проведения работ в лесах, жечь сухую траву во время жаркой и ветреной погоды.

- Главам районных администраций в период особого режима поручено организовать информирование населения о пожарной обстановке и необходимости строгого соблюдения правил безопасности и обеспечения сохранности лесов, - отмечают в мэрии Екатеринбурга.

Также особое внимание уделят населенным пунктам, которые наиболее подвержены распространению сезонных пожаров. Среди них поселки Северка, Садовый, Березит, Исток, село Горный щит и другие.