Особое внимание уделят населенным пунктам, наиболее подверженным распространению пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 26 апреля введут особый противопожарный режим с особыми требованиями безопасности, он будет действовать до особого распоряжения. По его правилам горожанам запретят посещать лесные участки и торфяники, а также заезжать туда на автомобилях. Также будет запрещено пользоваться открытым огнем во время проведения работ в лесах, жечь сухую траву во время жаркой и ветреной погоды.

- Главам районных администраций в период особого режима поручено организовать информирование населения о пожарной обстановке и необходимости строгого соблюдения правил безопасности и обеспечения сохранности лесов, - отмечают в мэрии Екатеринбурга.

Также особое внимание уделят населенным пунктам, которые наиболее подвержены распространению сезонных пожаров. Среди них поселки Северка, Садовый, Березит, Исток, село Горный щит и другие.