Держателям карт Visa от СКБ-банка стала доступна оплата с помощью сервиса Кошелёк Pay

Фото: Предоставлено пресс-службой СКБ-банка

У клиентов СКБ-банка появилась возможность совершать покупки с помощью сервиса бесконтактной оплаты Кошелёк Pay картами Visa по всему миру любыми смартфонами на базе Android, в том числе и новыми моделями Huawei и Honor.

Сервис Кошелёк Pay встроен в мобильное приложение для хранения дисконтных и банковских карт «Кошелёк». Чтобы начать пользоваться платежным сервисом, необходимо скачать бесплатное приложение на свой смартфон и добавить банковскую карту Visa от СКБ-банка вручную или считать ее с помощью NFC-модуля смартфона.

В приложение «Кошелёк» также можно добавить уже существующие в пластике дисконтные карты магазинов, сфотографировав их с обеих сторон, или выпустить новые карты непосредственно в приложении — сразу в мобильном формате. Таким образом, чтобы оплачивать покупки и получать скидки в магазинах, клиенту больше не нужно будет брать с собой пластик — карты всегда будут под рукой в его телефоне.

Сервис Кошелёк Pay сертифицирован на соответствие стандартам безопасности международных платежных систем: данные карты зашифрованы надежными алгоритмами и благодаря технологии токенизации при оплате реквизиты карты не передаются продавцу.

Подробнее с условиями предоставления СКБ-банком мобильного платежного сервиса Кошелёк Pay можно ознакомиться на сайте банка.