Билеты на рейсы Аэрофлота из Екатеринбурга на российские курорты уже есть в продаже Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе оперштаб по борьбе с коронавирусом приостановил полеты российских пассажирских авиакомпаний во все аэропорты Турции на полтора месяца - с 15 апреля до 1 июня. Поэтому многие уральцы, собирающиеся на этот период на море, теперь планируют отдохнуть на российских курортах. И у нас есть хорошая новость для них – авиакомпания Аэрофлот запускает прямые рейсы из Екатеринбурга на Юг России.

- Юг России традиционно популярен среди жителей самых разных регионов страны в период отпусков и летних каникул. Программа прямых перевозок из пунктов России делает отечественные курорты гораздо ближе, - отметили в пресс-службе авиакомпании.

Самолеты Аэрофлота начнут летать из Екатеринбурга на российские курорты с 24 мая 2021 года, но билеты можно купить уже сейчас. Из столицы Урала рейсами авиакомпании можно будет улететь в Анапу, Сочи и Симферопль.