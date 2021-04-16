На Урале водитель автобуса пострадал, столкнувшись с грузовиком

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области, на 53 километре федеральной автодороги «Екатеринбург - Тюмень» сегодня утром, 16 апреля, столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В общественном транспорте из Екатеринбурга в поселок Рефтинский Асбестовского городского округа ехали 18 пассажиров.

- Водитель автобуса «Лиаз» не выбрал безопасный боковой интервал в результате чего допустил столкновение с движущимся по встречной полосе грузовым автомобилем «Ман» в составе с прицепом, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автобуса, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В аварии пострадал 58-летний водитель автобуса. Он получил ссадины лица. Медики оказали ему помощь на месте. По данным ГИБДД, мужчина имеет стаж вождения категории «Д» 36 лет, ранее к административной ответственности не привлекался. На водителя составили административный материал за нарушение правил встречного разъезда.

Водитель грузовика объяснил, что при движении со сторону Богдановича, на 53 километра трассы «Екатеринбург - Тюмень», когда увидел, что движущийся по ней автобус находится близко к разделительной полосе. Чтобы избежать столкновения он взял немного правее, но столкновения избежать не удалось. В ГИБДД рассказали, что стаж управления категории «С» водителя грозовика составляет 10 лет. Ранее он привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без страхового полиса обязательного страхования.