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Общество16 апреля 2021 13:50

В автобусах Екатеринбурга начали устанавливать валидаторы

Оплатить проезд с их помощью пока нельзя
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Валидаторы планируется установить в 57 новых автобусах

Валидаторы планируется установить в 57 новых автобусах

Фото: Андрей АБРАМОВ

В автобусах Екатеринбурга начали устанавливать валидаторы. Это значит, что вскоре оплатить за проезд можно будет, приложив карту к прибору без помощи кондуктора. Правда, дату, когда именно валидаторы начнут работать, пока не называют.

- Их установка готовится, но в эксплуатацию они не запущены. Когда оборудование будет смонтировано и приведено в работоспособное состояние, мы расскажем о новинке, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.

Напомним, что ранее в администрации города рассказывали, что валидаторы установят в 57 новых автобусах.