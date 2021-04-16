Во время пандемии уральские предприниматели стали в 20 раз чаще обращаться за помощью

Уральским предпринимателям помогали и финансами. и консультациями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Антикризисная программа поддержки бизнеса в Свердловской области в период пандемии признана лучшей по стране. Такой вердикт вынесли в Министерстве экономического развития РФ.

Региональные программы оценивали по ряду параметров, включая финансовую поддержку, консультации, информационную активность. На Урале поддержку бизнесу координировал Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В период пандемии коронавируса число обращений в фонд выросло в 20 раз. Поэтому работники фонда работали без выходных. В 2020 году фонд выдал уральским предпринимателям 1 265 займов на общую сумму в 1,6 миллиарда рублей.

- Мы изменили формат выдачи займов и разработали линейку целевых антикризисных займов, - говорит глава Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Общая сумма финансовой поддержки предпринимателей Свердловской области в 2020 году составила 18 миллиардов 500 миллионов рублей.