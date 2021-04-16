В раздевалке учебного заведения на первом этаже вспыхнула одна из курток школьников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с травмированием при пожаре в школе троих учащихся. 16 апреля загорелась раздевалка школы № 19 в Академическом.

- В результате пожара трое учащихся, 2009 г.р., обратились за медицинской помощью с предварительным диагнозом - отравление угарным газом. В настоящее время степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, устанавливается, - сообщили в надзорном ведомстве.

Также проверку проводит СКР.

- Проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу очевидцев инцидента, устанавливается степень тяжести вреда, причинённого здоровью обратившихся за медпомощью учеников, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.