В Нижнем Тагиле сотруднику ГИБДД грозит срок за взятку и хранение оружия

Какое наказание понесет экс-сотрудник ГИБДД решит Тагилстроевский районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле начнут судить бывшего 42-летнего сотрудника отделения регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД. Его обвиняют в получении взятки и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. По данным следователей, обвиняемый в течение 11 месяцев через преподавателя автошколы получал от учеников взятки за положительный результат экзамена. Сдать таким образом на права можно было за вознаграждение инспектору от 6 до 10 тысяч рублей.

- Как установлено следствием СКР, в указанный период обвиняемый получил взятки от девяти экзаменуемых лиц, претендовавших на получение водительского удостоверения категории «В», - рассказали в СК по Свердловской области.

Кроме того, экс-сотрудник ГИБДД Нижнего Тагила хранил дома в сейфе незаконно купленный обрез охотничьего ружья.

- Нечистый на руку инспектор в кратчайший срок был с позором изгнан из системы МВД и вскоре, если суд установит его вину, понесет предусмотренную законом уголовную ответственность. Его непосредственное руководство тоже не осталось в стороне, и понесло предусмотренную дисциплинарную ответственность, - добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следователи, чтобы доказать вину бывшего сотрудника ГИБДД Нижнего Тагила, допросили около 20 свидетелей и проанализировали должностные документы, касающиеся обвиняемого, а также документация о сдаче экзаменов учениками автошколы. Уголовное дело будет рассматривать Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила.