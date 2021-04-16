В банке «Нейва» застряли деньги благотворительного фонда «Живи, малыш»

Утром офис банка осаждали разгневанные клиенты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В банке «Нейва», головной офис которого находится в Екатеринбурге, застряли деньги фонда «Живи, малыш».

Напомним, Центробанк отозвал лицензию у финансовой организации. Из-за этого главный офис банка сегодня атаковали рассерженные клиенты. Позже к ним вышел председатель правления финансового учреждения Константин Левушкин. Он объяснил, почему банк лишили лицензии.

Как рассказал руководитель фонда «Живи, малыш» Егор Бычков, в «Нейве» сейчас находится 1,2 миллиона рублей благотворительного фонда. К счастью, у благотворительной организации был резервный счет в «Сбере». Там сейчас находятся больше пяти миллионов, поэтому фонд сможет продолжить помогать больным детям.

- Все программы продолжат работу, всех детей оплатим, все сотрудники получат зарплату. Скажу проще: на работе фонда ситуация с «Нейвой» никак не отразится. Да, у нас завис миллион с лишним на неопределенное время - будем возвращать через реестр кредиторов, - объяснил Егор Бычков.

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