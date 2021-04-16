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Общество16 апреля 2021 11:38

Вход в Шарташский лесопарк в Екатеринбурге станет платным в 2031 году

Соответствующее постановление об этом подписал Евгений Куйвашев
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Брать деньги за прогулку на территории парка начнут с 1 января 2031 года

Брать деньги за прогулку на территории парка начнут с 1 января 2031 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вход в Шарташский лесопарк станет платным. Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Правда, брать деньги за прогулку на территории парка начнут не скоро - документ начнет действовать только с 1 января 2031 года.

Согласно постановлению, плата составит 0,5% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Сегодня она равняется 12 702 рублям. Исходя из этого, если бы плату вводили в этом году, она составила бы 63,5 рубля.

Напомним, что в Шарташском лесопарке сейчас идет масштабная реконструкция, которая началась несколько лет назад.