Instax MSW party: какой формат выберете вы?

Фото:Алексей Пирогов

В Екатеринбурге 15 апреля в модном пространстве бара «Огонек» прошла незабываемая вечеринка Instax MSW party. Это первое мероприятие 2021 года, на котором можно было протестировать все гаджеты бренда и увидеть горячие новинки текущего сезона.

Главная тема вечеринки – форматы моментальной печати Instax. Какой выберете вы? Mini – для самых интересных селфи? Модный square? Или концептуальный WIDE? Пока мир стоял на паузе, камера Instax помогала разнообразить досуг и запечатлеть все самое важное. Пришла пора делиться эмоциями!

Фото:Алексей Пирогов

Главными героями вечеринки стали:

Фото:Алексей Пирогов

В творческой неформальной атмосфере под чутким руководством обаятельной ведущей Ксении Анташовой гости вечеринки делали ламповые фотокарточки на память до самого позднего вечера. Задавал ритм вечера и отвечал за самые зажигательные миксы DJ Вадим Чикунов.

Фото:Алексей Пирогов

Журналисты и блогеры смогли не только протестировать гаджеты Instax, но и попробовали себя в качестве моделей в одной из трех модных фотозон, организованных специально для раскрытия главных особенностей каждого формата. Каждая из зон пользовалась популярностью на протяжении всего мероприятия, гости унесли с собой множество снимков и приятных

Фотокамеры бренда Instax многократно отмечались престижными премиями в сфере дизайна: «Red Dot Design Award» и «iF Design Award». Международные эксперты отмечают не только стильный внешний вид самих камер, но и удобство их пользования.

В 2021 году Instax продолжает радовать поклонников моментальной печати, расширяя линейку устройств и аксессуаров, внедряя новые технологии в гаджеты, а также закрепляя за собой статус мирового тренда. Все модели линейки Instax и последние новости бренда доступны на официальном сайте www.instaxmini.ru и в социальных сетях. Новинки Instax уже доступны в магазинах города.