«Подвели клиентов»: руководитель банка «Нейва» в Екатеринбурге назвал причину отзыва лицензии

Константин Левушкин признался, что банк подвел клиентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

После нескольких часов ожидания к толпе недовольных клиентов банка «Нейва» в Екатеринбурге вышел председатель правления финансового учреждения Константин Левушкин. Он рассказал клиентам банка о причинах отзыва лицензии и рассказал, что будет с деньгами вкладчиков. Главной причиной отзыва лицензии стала торговля долларами.

- Мы торговали в больших объемах. Подвели клиентов. У меня у самого все деньги остались в банке, даже нет наличных. Вот такая плохая ситуация. Но не волнуйтесь, банк полностью ликвиден. Выплаты будут все произведены, — сказал Константин Левушкин.

Напомним, что из-за сомнительных операций с валютой ЦБ РФ 15 апреля отнял лицензию у екатеринбургского банка «Нейва». После этого у головного офиса в Екатеринбурге собралась толпа клиентов.

В здание банка клиентов не пустили Фото: Алексей БУЛАТОВ

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