В Екатеринбурге будут судить мошенников, обвиняемых в аферах при оформлении кредитов

Организатор мошеннической схемы похитил у банков 2,4 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить трех мошенников, обвиняемых в аферах при оформлении кредитов. По данным следователей, 36-летний екатеринбуржец и организатор мошеннической схемы, работающий кредитным брокером и директором коммерческой фирмы в течение шести месяцев 2018 года похитил у банков 2,4 миллиона рублей.

- Финансовый специалист подыскивал клиентов, не способных оплачивать взятые на себя кредитные обязательства, после чего предлагал им за отдельную плату изготовить поддельные копии трудовых книжек, в которые вносилась не соответствующая действительности информация о месте трудоустройства и высоком уровне заработной платы, а также поддельные справки по форме банков для получения кредита, куда также вносились недостоверные сведения. После этого, клиенты с «липовыми» документами должны были посетить как можно больше банков и оставить заявки на получение займа в размере до 1 миллиона рублей, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Если банк одобрял кредит, то клиент должен был от трех месяцев до полугода вносить ежемесячные платежи, а затем обвиняемый помогал им сделать документы, которые якобы подтверждали увольнение с работы и невозможность платить деньги. С этими «документами» человек становился банкротом и освобождался от требований кредиторов, а полученные по кредитам денежные средства оставлял себе. Обвиняемому при этом отдавалось 35% от суммы кредита.

Брокер работал по этой схеме не один. Сначала он подыскал 67-летнюю помощницу, а затем 30-летнего сообщника. Кстати, женщина, во время расследования уже отбывала наказание в исправительной колонии за другое мошенничество. Обвиняемый также в 2014 году уже был осужден за аналогичное преступление. Сейчас все трое находятся под подпиской о невыезде и ждут суда.